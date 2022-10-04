Spor Toto Süper Lig'de 8. haftayı geride bıraktık. Devam eden Süper Lig serüveninde Galatasaray takımı hedefine doğru ilerliyor. 9. haftanın başlamasıyla beraber futbolseverler Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray'ın hangi gün maçı var? sorularına yanıt arıyor. Arama motorlarında ise sıklıkla Galatasaray maçı ne zaman? sorusu aratılmakta. Peki, Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray'ın hangi gün maçı var? Galatasaray- Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray maçı ne zaman? sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Heyecanla takip edilen Süper Lig maçları ilgiyle takip ediliyor. Süper Lig'de 8. haftayı tamamlayarak 9. haftaya giriş yapıldı. Birçok kritik maçın olduğu Süper Lig 9. hafta maçları arasında ise en çok merak edilenler arasında Galatasaray'ın maçının olup olmadığı yer alıyor. Peki, Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray'ın hangi gün maçı var? Galatasaray- Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Spor Toto Süper Lig'de 9. haftayı Galatasaray takımı bay geçecek bu nedenle bu hafta Galatasaray'ın maçı yok. Galatasaray'ın maçı Süper Lig'de 10. haftada oynanacak. Kayserispor ile mücadele edecek olan Galatasaray'ın maç günü 15 Ekim tarihinde 20:00'da gerçekleşecek.

GALATASARAY- KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig 10. haftada Galatasaray- Kayserispor ile 15 Ekim tarihinde saat 20:00'da karşı karşıya gelecek.