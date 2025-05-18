Futbolseverler, Galatasaray Kayserispor maçı ile hem zirve yarışını hem de ligde kalma mücadelesini aynı anda takip etme imkânı bulacak. Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman sorusu, özellikle şampiyonluk hesapları yapan taraftarlar için büyük önem taşıyor. Peki, Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray Kayserispor maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında şampiyonluk için kritik bir mücadeleye çıkıyor.

GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Bugün, 18 Mayıs 2025 Pazar günü saat 19.00'da, Galatasaray Kayserispor maçı Rams Park'ta oynanacak. Bu karşılaşma, Galatasaray'ın 25. şampiyonluğunu ilan etme fırsatı sunuyor.

GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Ali Şansalan'ın yöneteceği Galatasaray Kayserispor maçı, futbol otoriteleri tarafından da yakından takip edilecek.