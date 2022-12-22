Spor Toto Süper Lig'de futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak olan maçlar ise merak edilenler arasında yer alıyor. Futbolseverler arama motorlarında Galatasaray maçı ne zaman? Bu hafta GS maçı ne zaman? Galatasaray'ın maçı hangi gün? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

Galatasaray maçı ne zaman? sorusu araştırılıyor. Spor Toto Süper Lig'e Dünya Kupası sebebiyle ara verilmişti. Şimdi ise Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı son hızla devam ediyor. Futbolseverlerin merak ettikleri arasında ise Galatasaray maçı ne zaman? Bu hafta GS maçı ne zaman? Galatasaray'ın maçı hangi gün? soruları yer alıyor. Detaylar haberimizde.

GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray 15. haftada 25 Aralık günü İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı ise 22 Aralık günü Keçiörengücü ile oynanacak.