Spor Toto Süper Lig'de 14. haftanın karşılaşmaları merak ediliyor. Galatasaray'ın maçının ne zaman ve kiminle olacağı ise bir diğer merak konusu. Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı son hızla devam ederken futbolseverler Bu hafta GS maçı ne zaman? sorusunu araştırıyor. Peki, Galatasaray maçı ne zaman? Bu hafta GS maçı ne zaman? Galatasaray'ın maçı hangi gün?

Galatasaray maçı ne zaman? sorusu futbolseverleri gündeminde yer alıyor. Süper Lig'de devam eden şampiyonluk yarışında heyecan dorukta. Merak edilenler arasında ise Galatasaray maçı ne zaman? Bu hafta GS maçı ne zaman? Galatasaray'ın maçı hangi gün? soruları yer alıyor. İşte merak edilenler...

GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Süper Toto Süper Lig'de Galatasaray 14. haftada Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Galatasaray- Başakşehir maçı 12 Kasım günü saat 20:00'da başlayacak. Süper Lig'de 24 puanla 2.sırada yer alan Başakşehir ile 24 puanla 3. sırada yer alan Galatasaray karşılaşması Bein Sports ekranlarında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.