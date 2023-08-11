Galatasaray maçı ne zaman? Bu hafta Galatasaray kiminle maç yapacak?

Trendyol Süper Lig'in başlamasıyla sporseverler takip ettiği takımların maçlarını merak etti. Galatasaray, maçını takip etmek isteyenler Bu hafta Galatasaray kiminle maç yapacak ve Galatasaray maçı ne zaman sorularının yanını araştırdı.