Temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris'le karşı karşıya geliyor. Maç saati yaklaştıkça heyecana ekran başında ortak olmak isteyen futbol severler Galatasaray maçı hangi kanalda? Zalgiris GS maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Galatasaray Şampiyonlar Ligi ön eleme maçını hangi kanal veriyor? merak ediyor. Peki Zalgiris Galatasaray maçı hangi kanalda?

Galatasaray maçı hangi kanalda? Temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris'le karşı karşıya geliyor. Maç saati yaklaştıkça heyecana ekran başında ortak olmak isteyen futbol severler Galatasaray maçı hangi kanalda? Zalgiris GS maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Galatasaray Şampiyonlar Ligi ön eleme maçını hangi kanal veriyor? merak ediyor. Peki Zalgiris Galatasaray maçı hangi kanalda? Detaylar!

ZALGİRİS - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Zalgiris - Galatasaray maçı S Sport Plus kanalında yayınlanacaktır.

ZALGİRİS - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Zalgiris - Galatasaray maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak.

ZALGİRİS - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Zalgiris - Galatasaray maçı Vilnius'da, LFF Stadyumu'nda oynanacak.

ZALGİRİS - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Oliveira, Zaniolo Yunus, Kerem, Barış Alper.

Zalgiris: Gertmonas, Fofana, Pavelic, Gorobsov, Bopesu, Golubickas, Buff, Hnid, Vucur, Kendysh, Oyewusi.

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