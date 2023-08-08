Bu akşam temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçına çıkacak. Galatasaray maçı hangi kanalda sorusu maçı ekran başından seyretmek isteyen futbol severler tarafından takip ediliyor. Peki Galatasaray maçı hangi kanalda? Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı hangi kanalda, nereden izlenir? S Sport Plus'ta mı Spor Smart'ta mı? Son maç Spor Smart'ta yayınlanmıştı. Peki bu maç hangi kanalda? İşte Galatasaray maçının yayınlanacağı kanal!

Galatasaray maçı hangi kanalda? Bu akşam temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçına çıkacak. Galatasaray maçı hangi kanalda sorusu maçı ekran başından seyretmek isteyen futbol severler tarafından takip ediliyor. Peki Galatasaray maçı hangi kanalda? Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı hangi kanalda, nereden izlenir? S Sport Plus'ta mı Spor Smart'ta mı? Son maç Spor Smart'ta yayınlanmıştı. Peki bu maç hangi kanalda? İşte Galatasaray maçının yayınlanacağı kanal haberimizde...

GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı S Sport Plus'tan canlı olarak ekranlara gelecek.

OLİMPİJA LJUBLJANA - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı saat 22.00'da başlayacak.

OLİMPİJA LJUBLJANA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı bu akşam saat 10'da oynanacak.

OLİMPİJA LJUBLJANA - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı Ljubljana'da, Stozice Stadyumu'nda oynanacak.