Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray Zalgiris maçı hangi kanalda yayınlanıyor, nereden izlenir?

Galatasaray bu akşam saat 21.30'da Zalgiris'i kendi evinde ağırlayacak. Galatasaray maçı hangi kanalda Galatasaraylı futbol severler tarafından yakında takip ediliyor. Peki Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray Zalgiris maçı hangi kanalda yayınlanıyor? GS Zalgiris maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray bu akşam saat 21.30'da Zalgiris'i kendi evinde ağırlayacak. Galatasaray maçı hangi kanalda Galatasaraylı futbol severler tarafından yakında takip ediliyor. Peki Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray Zalgiris maçı hangi kanalda yayınlanıyor? GS Zalgiris maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Detaylar...

GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Zalgiris maçı Smart Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY - ZALGİRİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Zalgiris maçı bu akşam saat 21.30'da oynanacak.

GALATASARAY - ZALGİRİS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray - Zalgiris maçı Vilnius'da, LFF Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY - ZALGİRİS 11'LER

Galatasaray ; Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Oliveira, Berkan, Mertens, Barış Alper, Kerem, Halil.

Zalgiris; Gertmonas, Pavelic, Hnid, Vucur, Bopesu, Buff, Kendysh, Gorobsov, Golubickas, Mamic, Oyewusi