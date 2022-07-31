Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray hazırlık maçında İtalya temsilcisi Fiorentina ile bugün karşı karşıya gelecek. Maçın heyecanına ortak olmak isteyen Galatasaray taraftarları Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray Fiorentina maçı hangi kanalda yayınlanacak? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

GALATASARAY - FİORENTİNA HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Fiorentina maçı Spor Smart'tan canlı olarak yayınlanacaktır.

GALATASARAY - FİORENTİNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Fiorentina, Hazırlık maçı, 31-07-2022 Salı günü saat 19.00'da oynanacak.

GALATASARAY - FİORENTİNA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray - Fiorentina maçı, Grödig'da, Untersberg Stadyumu'nda oynanacak.