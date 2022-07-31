Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray - Fiorentina maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Galatasaray hazırlık maçında İtalya temsilcisi Fiorentina ile bugün karşı karşıya gelecek. Maçın heyecanına ortak olmak isteyen Galatasaray taraftarları Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray Fiorentina maçı hangi kanalda yayınlanacak? sorularına yanıt arıyor.
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Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray hazırlık maçında İtalya temsilcisi Fiorentina ile bugün karşı karşıya gelecek. Maçın heyecanına ortak olmak isteyen Galatasaray taraftarları Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray Fiorentina maçı hangi kanalda yayınlanacak? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...
Galatasaray - Fiorentina maçı Spor Smart'tan canlı olarak yayınlanacaktır.
Galatasaray - Fiorentina, Hazırlık maçı, 31-07-2022 Salı günü saat 19.00'da oynanacak.
Galatasaray - Fiorentina maçı, Grödig'da, Untersberg Stadyumu'nda oynanacak.