Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray hazırlık maçında İtalya temsilcisi Salernitana ile bugün karşı karşıya gelecek. Maçın heyecanına ortak olmak isteyen Galatasaray taraftarları Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray Salernitana maçı hangi kanalda yayınlanacak? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Salernitana maçı Spor Smart'tan canlı olarak yayınlanacaktır.

GALATASARAY - SALERNİTANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Salernitana maçı 27-07-2022 Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak.

GALATASARAY - SALERNİTANA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray - Salernitana maçı Inssbruck'da, Tivoli Stadyumu'nda oynanacak.