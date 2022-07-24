Bugün Galatasaray - Kasımpaşa arasında hazırlık maçı oynanacak. Maçın başlamasına çok az bir süre kala maçı canlı izlemek isteyen seyirciler, Galatasaray maçı hangi kanalda? 24 Temmuz Galatasaray - Kasımpaşa maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Şifresiz izlenir mi? merak etti. Ayrıntılar sizlerle...

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçı bugün 24 Temmuz Pazar günü saat 20:00 'da başlayacak.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Kasımpaşa maçını Spor Smart kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, İstanbul'da, Nef Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY'IN MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın 24 Temmuz 2022 bugünkü hazırlık maçı D-Smart (Spor Smart) ekranlarında yayınlanacak. Maçı izlemek için D-Smart üyeliğinizin olması gerekiyor.