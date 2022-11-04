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Galatasaray maçı hakemi kim? Süper ligde haftanın programı nasıl?

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Galatasaray maçı hakemi kim? Süper ligde haftanın programı nasıl?

Spor Toto Süper ligin 13. haftasında NEF stadyumda oynanacak Galatasaray Beşiktaş derbisinin hakemi beli oldu. Peki kritik derbi müsabakasını kim yönetecek, süper lig de haftanın programı nasıl? İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Galatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk edeceği derbi maçı kim yönetecek ,haftanın programı nasıl? Detaylar haberimizde...

DEV DERBİNİN HAKEMİ HALİLUMUT MERAL KİMDİR?

Halil Umut Meler 1 Ağustos 1986 doğumlu Türk futbol hakemidir. 2017'den beri FIFA kokartı takmaktadır. 18 Eylül 2015'te 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisarspor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu. 29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda FK Vojvodina-MFK Ruzomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. 2-1 biten maçta Meler, 4 kez sarı kartına başvurdu. Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Play-off finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.

Halil Umut Meler hakemlik kariyeri

  • 2013- Türkiye Kupası
  • 2013-2018 - 3. Lig
  • 2014- 2. Lig
  • 2014- 1. Lig
  • 2015- Süper Lig
  • 2017- Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası
  • 2017- Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası
  • 2017- UEFA Gençlik Ligi
  • 2017- UEFA Avrupa Ligi

Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler şöyle:

CUMA

20.00 HangiKredi Ümraniyespor - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

20.00 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk

CUMARTESİ

14.30 Bitexen Giresunspor - İstanbulspor: Sarper Barış Saka

20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Halil Umut Meler

PAZAR

14.30 Gaziantep FK - Yukatel Kayserispor: Erkan Özdamar

17.00 Frapot TAV Antalyaspor - Vavacars Fatih Karagümrük: Abdulkadir Bitigen

20.00 Trabzonspor - Arabam.com Konyaspor: Zorbay Küçük

PAZARTESİ

20.00 Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek

20.00 Atakaş Hatayspor - Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa

Haberler.com / Alp Eren Kahraman - Gündem

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