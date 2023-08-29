Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff maçında Molde ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin gündeminde ise bu akşam oynanacak olan maçın detayları yer alıyor. Peki,Galatasaray maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Molde maçı hangi kanalda yayınlanıyor?

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff turunda Molde ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda taktiksel ve bireysel çalışmalar yapıldı. Arama motorlarında ise Galatasaray maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Molde maçı hangi kanalda yayınlanıyor? soruları aratılıyor.

BUGÜN GALATASARAY MAÇI VAR MI?

Bugün Galatasaray - Molde karşılaşması oynanacak.

GALATASARAY - MOLDE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Molde Maçı, 29 Ağustos Salı günü saat 22.00'de oynanacak.

GALATASARAY MOLDE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Molde arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff maçı, Exxen'de canlı olarak izlenebilecek.

GALATASARAY MOLDE MAÇI EXXEN CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Sarı kırmızılı taraftarlar Exxen'in spor paketine üye olarak karşılaşmayı seyredebilecekler.

GALATASARAY - MOLDE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ve Molde , karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff maçında, bu akşam Norveç'in Molde ekibini konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak müsabaka, saat 22.00'de başlayacak.