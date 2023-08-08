Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçında Olimpija ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin gündeminde ise bu akşam oynanacak olan maçın detayları yer alıyor. Peki, Galatasaray maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Olimpija maçı hangi kanalda yayınlanıyor?

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda taktiksel ve bireysel çalışmalar yapıldı. Arama motorlarında ise Galatasaray maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Olimpija maçı hangi kanalda yayınlanıyor? soruları aratılıyor.

BUGÜN GALATASARAY MAÇI VAR MI?

Bugün Olimpija Ljubljana - Galatasaray karşılaşması oynanacak.

OLIMPIJA LJUBLJANA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Olimpija Ljubljana-Galatasaray Maçı, 08 Ağustos Salı günü saat 22.00'de oynanacak.

OLIMPIJA LJUBLJANA - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Olimpija Ljubljana ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçı, S Sport Plus kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

OLIMPIJA LJUBLJANA - GALATASARAY MAÇI S SPORT PLUS CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

OLIMPIJA LJUBLJANA - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Olimpija Ljubljana ve Galatasaray, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçı, Ljubljana'da, Stozice Stadyumu'nda oynanacak.