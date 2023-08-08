Üye Girişi
Haberler

Galatasaray maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Olimpija maçı hangi kanalda yayınlanıyor?

Gündem Haberleri

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçında Olimpija ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin gündeminde ise bu akşam oynanacak olan maçın detayları yer alıyor. Peki, Galatasaray maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Olimpija maçı hangi kanalda yayınlanıyor?

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda taktiksel ve bireysel çalışmalar yapıldı. Arama motorlarında ise Galatasaray maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Olimpija maçı hangi kanalda yayınlanıyor? soruları aratılıyor.

Bugün Olimpija Ljubljana - Galatasaray karşılaşması oynanacak.

Olimpija Ljubljana-Galatasaray Maçı, 08 Ağustos Salı günü saat 22.00'de oynanacak.

Olimpija Ljubljana ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçı, S Sport Plus kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

Galatasaray maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Olimpija maçı hangi kanalda yayınlanıyor?

S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Olimpija Ljubljana ve Galatasaray, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçı, Ljubljana'da, Stozice Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Futbol Gündem Spor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title