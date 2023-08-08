Galatasaray maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Olimpija maçı hangi kanalda yayınlanıyor?
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçında Olimpija ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin gündeminde ise bu akşam oynanacak olan maçın detayları yer alıyor. Peki, Galatasaray maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Olimpija maçı hangi kanalda yayınlanıyor?
Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda taktiksel ve bireysel çalışmalar yapıldı. Arama motorlarında ise Galatasaray maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Olimpija maçı hangi kanalda yayınlanıyor? soruları aratılıyor.
Bugün Olimpija Ljubljana - Galatasaray karşılaşması oynanacak.
Olimpija Ljubljana-Galatasaray Maçı, 08 Ağustos Salı günü saat 22.00'de oynanacak.
Olimpija Ljubljana ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçı, S Sport Plus kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Olimpija Ljubljana ve Galatasaray, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçı, Ljubljana'da, Stozice Stadyumu'nda oynanacak.