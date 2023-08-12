Galatasaray maçı bitti mi? Kayserispor Galatasaray maçı kaç kaç bitti?

Galatasaray'ın Kayserispor ile oynadığı maçın sonucu merak ediliyor. Maçın skoru ve detaylarına dair bilgi arayışı sürüyor. Galatasaray - Kayserispor maçı kaç kaç bitti, kim kazandı? Maçla ilgili tüm detaylar ve sonuçlar haberimizde.