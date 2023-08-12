Galatasaray maçı bitti mi? Kayserispor Galatasaray maçı kaç kaç bitti?
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Galatasaray'ın Kayserispor ile oynadığı maçın sonucu merak ediliyor. Maçın skoru ve detaylarına dair bilgi arayışı sürüyor. Galatasaray - Kayserispor maçı kaç kaç bitti, kim kazandı? Maçla ilgili tüm detaylar ve sonuçlar haberimizde.
Süper Lig ilk haftasında Galatasaray ve Kayserispor karşı karşıya geldi. Galatasaray Kayserispor deplasmanına konuk oldu. Heyecanla beklenen maçın sonucu araştırılan konular arasında yer alıyor. Sporseverler tarafından Galatasaray maçı bitti mi, kaç kaç bitti soruları araştırılmaktadır. Galatasaray maçının skoru merak konusu oldu. Peki, Galatasaray maçı bitti mi? Kayserispor Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Detaylar haberimizde...
Kayserispor: Bilal, Uzodimma, Gökhan, Attamah, Arif, Carole, Ali Gezek, Kemen, Ali Karimi, Cardoso, Thiam
Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Berkan, Sérgio, Barış, Mertens, Kerem, Cédric Bakambu
Galatasaray'da yeni transfer Tete'nin yanı sıra Fredrik Midtsjö, Nicolo Zaniolo, Yusuf Demir ve Olimpiu Morutan Kayserispor maçının kadrosunda yer almadı. Sarı-kırmızılıların yeni transferleri Wilfried Zaha, Kerem Demirbay ve Lucas Torreira ise Kayseri kafilesinde yer aldı.
Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor deplasmanına konuk oldu. Mücadelede golsüz eşitlik var.