GALATASARAY MAÇ SONUCU! Kayserispor Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Galatasaray Kayserispor maç sonucu ne?

Galatasaray'ın Kayserispor ile yaptığı maçın sonucu merakla bekleniyordu. Maçın sonucu hakkında detaylar haberimizde. Galatasaray ve Kayserispor arasında oynanan karşılaşmanın sonucu ne oldu? İşte detaylar...

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray ve Kayserispor karşı karşıya geldi. Galatasaray, Kayserispor deplasmanına konuk oldu. Sporseverler tarafından Galatasaray ve Kayserispor arasında gerçekleşen maçın sonucu araştırılıyor. Kayserispor Galatasaray maçı kaç kaç bitti merak konusu oldu. Peki, Kayserispor Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Galatasaray Kayserispor maç sonucu ne? İşte, GALATASARAY MAÇ SONUCU!

KAYSERİSPOR GALATASARAY İLK 11'LER KİMLER?

Kayserispor; Bilal, Uzodimma, Gökhan, Attamah, Arif, Carole, Ali Gezek, Kemen, Ali Karimi, Cardoso, Thiam

Galatasaray; Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Berkan, Sérgio, Barış, Mertens, Kerem, Cédric Bakambu

GALATASARY'DA 5 EKSİK

Galatasaray'da yeni transfer Tete'nin yanı sıra Fredrik Midtsjö, Nicolo Zaniolo, Yusuf Demir ve Olimpiu Morutan Kayserispor maçının kadrosunda yer almadı. Sarı-kırmızılıların yeni transferleri Wilfried Zaha, Kerem Demirbay ve Lucas Torreira ise Kayseri kafilesinde yer aldı.

GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor deplasmanına konuk oldu. Mücadelede golsüz eşitlik var.