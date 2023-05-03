TFF Elit U19 Ligi takımlarından Galatasaray ve M. Başakşehir bugün karşı karşıya geliyor. Galatasaray ile Başakşehir maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Galatasaray-M. Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray maçı nereden, nasıl izlenir? Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman? İşte detaylar…

Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray ile M. Başakşehir bugün karşı karşıya geliyor. Sporseverler Galatasaray Başakşehir maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Galatasaray-M. Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray maçı nereden, nasıl izlenir? Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY-M.BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ve M.Başakşehir maçı 3 Mayıs Çarşamba günü 19.00'da başlayacaktır.

GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ile Başakşehir maçı İstanbul Stadyumu'nda oynanacaktır.

GALATASARAY VE BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ve Başakşehir arasında gerçekleşecek TFF Elit U19 maçı, Spor Smart ve D Smart kanallarından canlı yayınlanacaktır.