Ziraat Türkiye Kupası takımlarından Galatasaray ve Başakşehir bugün karşı karşıya geliyor. Galatasaray ve Başakşehir maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Galatasaray-M. Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray maçı nereden, nasıl izlenir? Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman? İşte detaylar…

Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray ve Başakşehir bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Galatasaray ve Başakşehir maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Galatasaray ve Başakşehir maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Galatasaray-Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray maçı nereden, nasıl izlenir? Galatasaray-Adana Demirspor maçı ne zaman? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ve Başakşehir maçı 5 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da gerçekleşecek.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ile Başakşehir maçı, Nef Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ve Başakşehir arasında gerçekleşecek Ziraat Türkiye Kupası maçı, A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.