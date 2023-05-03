TFF Elit U19 Ligi hedefine ulaşmak isteyen Galatasaray - M.Başakşehir bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Galatasaray - M.Başakşehir maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Galatasaray - M.Başakşehir maçı ne zaman?

TFF Elit U19 Ligi heyecanla beklenen müsabakada Galatasaray - M. Başakşehir karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Galatasaray - M.Başakşehir maçı şifresiz mi? Galatasaray - M.Başakşehirmaçı hakemi kim? Galatasaray - M.Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Galatasaray - M.Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - M.Başakşehir maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

03-05-2023 GALATASARAY VS M.BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Galatasaray ile M.Başakşehir arasındaki TFF Elit U19 Ligi maçı, GS TV, Smart Spor 2, Spor Smart 2 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

GALATASARAY-M.BAŞAKŞEHİR MAÇI GS TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

GS TV, Digiturk 75 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

GALATASARAY-M.BAŞAKŞEHİR MAÇI SMART SPOR 2 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Smart Spor 2, D Smart 82 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GALATASARAY-M.BAŞAKŞEHİR MAÇI SPOR SMART 2 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Spor Smart 2, D Smart 82 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GALATASARAY-M.BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ GÜN?

Galatasaray-M.Başakşehir Maçı, 03 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

GALATASARAY-M.BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-M.Başakşehir Maçı, saat 18:00 başlayacak.

GALATASARAY-M.BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ve M.Başakşehir, karşı karşıya geleceği TFF Elit U19 Ligi Final maçı, İstanbul'da, İstanbul Stadyumu'nda oynanacak.