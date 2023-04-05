Bugün oynanacak olan Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları arasında yer almakta olan Galatasaray M.Başakşehir ilk 11'ler belli oldu mu? Merak ediliyor ve Galatasaray M.Başakşehir muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Galatasaray M.Başakşehir ilk 11'ler belli oldu mu? Galatasaray M.Başakşehir muhtemel 11'ler, kadrolar

Galatasaray M. Başakşehir ilk 11'ler belli oldu mu? Sorusu, Galatasaray M.Başakşehir muhtemel 11'leri merak etmekte olan futbolseverler tarafından arama motorları üzerinde araştırılıyor. 23 Ocak Pazartesi günü oynanacak olan karşılaşmanın detayları merak konusu oluyor. İstanbul'da, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray M.Başakşehir ilk 11'ler belli oldu mu? Galatasaray M.Başakşehir muhtemel 11'ler, kadrolar!

GALATASARAY - M.BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

Bugün oynanacak olan karşılaşmanın muhtemel 11'i u şekilde;

Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Midtsjö, Zaniolo, Mertens, Kerem, Icardi

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Aleksic, Berkay, Szysz, Figueiredo, Serdar

GALATASARAY - M.BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

5 Nisan Çarşamba günü oynanacak olan Galatasaray- M.Başakşehir Ziraat Türkiye Kupasi ZTK Çeyrek Final karşılaşması saat 20:30'da İstanbul'da, Nef Stadyumu'nda oynanacak ve A Spor kanalarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY - M.BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Galatasaray- M.Başakşehir karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, A Spor kanalı üzerinden canlı olarak karşılaşmayı takip edebilir. İnternet üzerinden maçı izlemek isteyen kişiler ise A Spor resmi web sitesi üzerinden canlı izleme linkine ulaşabilir. A Spor kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.