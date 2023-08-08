Galatasaray Lübliyana İlk 11'ler belli oldu mu?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçında Olimpija ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin gündeminde ise bu akşam oynanacak olan maçın detayları yer alıyor. Lübliyana Galatasaray İlk 11'ler belli oldu mu?

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda taktiksel ve bireysel çalışmalar yapıldı. Maç saati beklenirken Lübliyana Galatasaray İlk 11'ler belli oldu mu araştırıldı.

LÜBLİYANA GALATASARAY İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

Olimpija Ljubljana-Galatasaray Maçı, 08 Ağustos Salı günü saat 22.00'de oynanacak.

Olimpija Ljubljana ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçı, S Sport Plus kanalından canlı maç izlenebilecek.

S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Olimpija Ljubljana ve Galatasaray, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçı, Ljubljana'da, Stozice Stadyumu'nda oynanacak.

ZAHA, KEREM VE ZANIOLO YOK

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Wilfried Zaha, Kerem Demirbay, Nicolo Zaniolo, Olimpiu Morutan ve Yusuf Demir'in Olimipija Ljubljana maçının kamp kadrosuna alınmadığı belirtildi. Icardi ise kafilede kendine yer buldu.

Galatasaray'ın kamp kadrosu şöyle:

Fernando Muslera, Léo Dubois, Angeliño, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Günay Güvenç, Halil Dervişoğlu, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sérgio Oliveira, Lucas Torreira, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Caner Doğan, Hamza Akman, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Cédric Bakambu, Berk Balaban.

İlk 11'ler henüz açıklanmadı.