Galatasaray'ın Ljubljana ile oynayacağı maç, bazı kanallar tarafından şifresiz olarak yayınlanacak. Futbol severler, bu maçı hangi kanallar üzerinden takip edebileceklerini araştırıyorlar. Peki, Galatasaray - Ljubljana maçını şifresiz yayınlayan kanallar listesi var mı? Detaylar haberimizde.

Galatasaray'ın Ljubljana ile karşılaştığı futbol maçını şifresiz yayınlayan kanallar hakkında bilgiler araştırılıyor. Futbolseverlerin bu önemli maçı izleyebilmeleri için hangi kanalların şifresiz yayın yaptığı detaylı olarak incelendi. İşte, Galatasaray - Ljubljana maçını şifresiz yayınlayan kanallar listesi!

GALATASARAY – LJUBLJANA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Üçüncü Eleme Turu rövanş maçında, 15 Ağustos Salı günü saat 21.00'de Olimpija Ljubljana takımı ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park' ta karşı karşıya gelecektir.

İlk maçı 3-0 kazandıklarını hatırlatan Buruk, "İlk maçı çok net bir skorla kazandık. Büyük bir avantajımız var ama ilk maçtaki heyecanla çıkacağız. Rakibimize saygı duyuyoruz. Çok önemli bir organizasyon içindeyiz. Buradaki her takım değerli. Karşılaştığımız takımların hepsi şampiyon olmuş. Rakibimize aynı saygıyı duyuyoruz. Aynı konsantrasyon ve istekle kendi sahamızda kazanmak için maça çıkacağız. Bundan başka düşüncemiz yok. Hedefimiz turu geçmek ama özellikle ülke puanı için kazanmak değerli. Geçen hafta tüm Türk takımları maçlarını kazandı. Yine ümidim tüm takımlarımızın maçlarını kazanarak ülke puanını yukarı doğru taşıması." diye konuştu.

GALATASARAY - LJUBLJANA MAÇINI ŞİFRESİZ YAYINLAYAN KANALLAR LİSTESİ!

Galatasaray - NK Olimpija Ljubljana maçını canlı yayınlayan kanallar şunlar;

Smart Spor

Smart Spor izlmek için https://www.dsmartgo.com.tr/ adresine gittikten sonra sağ üstte çıkan üye ol butununa tıklayarak dilediğiniz paket ile aboneliğinizi başlatabilir, Smart Spor'u izleyebileceğiniz D-Smart Go'ya üye olabilirsiniz.