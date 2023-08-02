Galatasaray Ljubljana maçı ne zaman, maç haftaya mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Galatasaray, Litvanya temsilcisi Zalgiris'le kozlarını paylaşıyor. Rams Park'ta oynanan mücadelede saat 21.30'da başladı. Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan hakem Willy Delajod yönetti. Maçı1-0 temsilcimiz Galatasaray kazandı. Peki, maçı Galatasaray'ın Galatasaray Olimpija Ljubljana maçı oynanacak. Galatasaray Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, maç haftaya mı?

52 bin kişilik Rams Park'ı dolduran Sarı Kırmızılı taraftarlar farklı zafer bekliyordu. Fakat Aslan beklenilen aksine pozisyonları cömertçe harcadı. 31. dakikada Dries Mertens yay üzerinden kornerden gelen topa gelişine harika vurdu ve jeneriklik bir gole imza attı. Bu gol de maçın tek sayısı oldu.