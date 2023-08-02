Galatasaray Ljubljana maçı ne zaman, maç haftaya mı?
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Son dakika: Şampiyonlar Ligi 2. Eleme turu rövanşında Galatasaray, Zalgiris'i konuk etti.. Mücadelede 1-0 Galatasaray lehine sonuçlandı. . GS Zalgiris'i geçti ve rakibi Olimpija Ljubljana oldu. Peki, Galatasaray Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, maç haftaya mı?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Galatasaray, Litvanya temsilcisi Zalgiris'le kozlarını paylaşıyor. Rams Park'ta oynanan mücadelede saat 21.30'da başladı. Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan hakem Willy Delajod yönetti. Maçı1-0 temsilcimiz Galatasaray kazandı. Peki, maçı Galatasaray'ın Galatasaray Olimpija Ljubljana maçı oynanacak. Galatasaray Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, maç haftaya mı?
GALATASARAY ZALGİRİS'İ ELEDİ
52 bin kişilik Rams Park'ı dolduran Sarı Kırmızılı taraftarlar farklı zafer bekliyordu. Fakat Aslan beklenilen aksine pozisyonları cömertçe harcadı. 31. dakikada Dries Mertens yay üzerinden kornerden gelen topa gelişine harika vurdu ve jeneriklik bir gole imza attı. Bu gol de maçın tek sayısı oldu.
GALATASARAY OLİMPİJA LJUBLJANA MAÇI NE ZAMAN, MAÇ HAFTAYA MI?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turun rövanş maçında Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana, konuk ettiği Bulgaristan'ın Ludogorets Razgrad takımını 2-1 mağlup etti.
Toplam skorda 3-2 öne geçen Olimpija Ljubljana, 3. ön eleme turuna yükseldi.
Galatasaray, Zalgiris'i UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak.
3. turun ilk maçları 8-9 Ağustos, rövanşları ise 15 Ağustos'da oynanacak.