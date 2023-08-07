Şampiyonlar Ligi 3. tur maçında Galatasaray-Ljubljana karşı karşıya geliyor. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. tur maçında Olimpija Ljubljana'yı elemesi halinde play-off turunda Molde-Klaksvik eşleşmesinin galibi ile rakip olacak. Galatasaray-Ljubljana hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Ljubljana şifresiz mi? gündeme geliyor. Peki, Galatasaray-Ljubljana hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Ljubljana şifresiz mi?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turunda muhtemel rakibi belli oldu. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Galatasaray- Ljubljana maçı şifresiz mi? Galatasaray-Ljubljanamaçı hakemi kim? Galatasaray-Ljubljanamaçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Galatasaray- Ljubljana hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Ljubljanaşifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

GALATASARAY-LJUBLJANA NE ZAMAN?

Galatasaray- Ljubljana eşleşmesinin ilk maçı 8 Ağustos, ikinci maçı ise 15 Ağustos tarihinde oynanacak.

İLK MAÇ DEPLASMANDA

Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı elemesi durumunda play-off turunda Molde-Klaksvik eşleşmesinin galibi ile 22-23 Ağustos ve 29-30 Ağustos tarihlerinde karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz ilk maçı deplasman, rövanşı ise evinde oynayacak.