Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS Şampiyonlar Ligi maç tarihleri

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının ikinci haftasında Galatasaray, evinde İngiliz devi Liverpool'u konuk etmeye hazırlanıyor. İlk haftada beklenmedik bir yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu zorlu karşılaşmada hem moral hem de puan arayacak. Maç öncesi en çok merak edilenler ise şu üç soruda toplanıyor: "Galatasaray Liverpool maçı ne zaman?", "Galatasaray Liverpool maçı saat kaçta?", "Galatasaray Liverpool maçı hangi kanalda?" İşte maça dair tüm detaylar…

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Liverpool arasındaki bu kritik mücadele, 30 Eylül 2025 Salı günü oynanacak. İstanbul'da RAMS Park'ta gerçekleşecek olan karşılaşma, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasına damga vurmaya aday. Maç tarihi, Galatasaray taraftarları için büyük önem taşıyor çünkü ilk maçta Eintracht Frankfurt karşısında alınan 5-1'lik mağlubiyet, takımın gruba kötü bir başlangıç yapmasına neden olmuştu. Bu nedenle Liverpool karşılaşması, hem telafi hem de yükseliş için kilit bir fırsat sunuyor.

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Dev mücadele, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Salı gecesi oynanacak bu karşılaşma, hem hafta içi futbol heyecanını zirveye çıkaracak hem de Galatasaray'ın Avrupa arenasındaki kaderini önemli ölçüde etkileyecek. Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, Anfield temsilcisi karşısında ilk düdükten itibaren sahada agresif bir oyun sergilemeyi hedefliyor.

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç, Türkiye'deki futbolseverler tarafından TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek. Aynı zamanda, TRT'nin dijital yayın platformu olan tabii üzerinden de canlı yayın yapılacak. Yayın haklarının kamuya ait olması, maçı izlemek isteyenler için büyük bir avantaj sağlarken, bu durum aynı zamanda maçın erişilebilirliğini de üst seviyeye taşıyor.

Galatasaray'da Gözler Telafi Peşinde!

Gruba kötü bir başlangıç yapan Galatasaray, Frankfurt deplasmanındaki ağır yenilginin ardından Liverpool karşısında taraftarının da desteğiyle sahaya çok daha dirençli çıkmayı hedefliyor. Takımda Icardi, Ziyech ve Kerem Aktürkoğlu gibi isimlerin formda olması, teknik ekibe umut veriyor. Savunma hattında yapılacak olası değişiklikler de maçın gidişatını etkileyebilir.