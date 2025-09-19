Futbolseverler, Avrupa'nın iki köklü kulübü Galatasaray ve Liverpool'un karşı karşıya geleceği dev maç için adeta gün sayıyor. "Bir taraf Aslan, diğer taraf Kırmızı Şeytanlar!" Bu karşılaşma sadece bir futbol maçı değil, aynı zamanda strateji, tutku ve tarih kokan bir mücadele olacak. 90 dakikaya sığmayacak duygular, sahada karşılık bulacak. Peki Galatasaray Liverpool maçı hangi tarihte, nerede oynanacak? İşte, Avrupa gecesine dair tüm detaylar...

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇI HANGİ TARİHTE?

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı tüm hızıyla devam ederken, futbolseverlerin gözlerini çevirdiği en dikkat çekici karşılaşmalardan biri de Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak olan mücadele. İki dev kulüp, Avrupa arenasında karşı karşıya gelecek ve bu büyük mücadele, 2025-2026 sezonu grup aşamasında adeta bir futbol şölenine sahne olacak.

Merakla beklenen bu maç, 30 Eylül Salı günü oynanacak. UEFA tarafından açıklanan resmi fikstüre göre, karşılaşma hafta ortasında gerçekleşecek ve özellikle Türk futbolseverler için unutulmaz bir geceye dönüşmesi bekleniyor. Galatasaray taraftarı, uzun yıllardır Avrupa'nın devleriyle boy ölçüşen takımlarına bir kez daha tam destek vermeye hazırlanıyor.

30 Eylül tarihi, hem UEFA takviminde kritik bir dönemeç hem de grup mücadelelerinin şekillenmeye başladığı haftaya denk geliyor. Gruplarda alınacak her puan büyük önem taşıyor. Bu nedenle Galatasaray'ın iç sahada oynayacağı bu maç, grup sıralaması açısından da büyük önem arz ediyor.

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak dev karşılaşma, İstanbul'un modern futbol mabedi olarak gösterilen Rams Park Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Sarı-kırmızılı ekibin iç saha maçlarını oynadığı bu stadyum, hem kapasitesi hem de teknolojik donanımı ile Avrupa standartlarında bir spor tesisi konumunda.

RAMS PARK STADYUMU'NDA AVRUPA GECESİ

Yaklaşık 52.000 kişilik kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük stadyumlarından biri olan Rams Park, 30 Eylül'de tarihi bir geceye ev sahipliği yapacak. İstanbul'un Seyrantepe semtinde yer alan bu stadyum, daha önce de birçok uluslararası müsabakada kullanıldı ve atmosferiyle rakip takımlar için ciddi bir baskı unsuru oldu.

Maç günü, stadyuma ulaşım için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ek seferler düzenlenmesi bekleniyor. Metroyla ulaşım en pratik yol olarak öne çıkarken, girişlerde yoğun güvenlik önlemleri alınacağı da kulüp yetkilileri tarafından bildirildi. Taraftarların erken saatlerde stadyuma gelmeleri tavsiye ediliyor.

MAÇIN ÖNE ÇIKAN DİĞER DETAYLARI

İki Takımın Avrupa Karnesi

Galatasaray, UEFA organizasyonlarında bugüne kadar 300'ün üzerinde maça çıktı ve 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.

Liverpool ise Avrupa'da tam 6 kez Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürdü ve özellikle Jürgen Klopp yönetiminde son yıllarda ciddi bir ivme yakaladı.

Teknik Direktörler ve Kadro Derinliği

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz sezon Süper Lig'i şampiyon tamamlayarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Şampiyonlar Ligi grup aşamasında da takımını hazırlıklı bir şekilde sahaya çıkarması bekleniyor.

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, takımıyla bu sezon ilk Şampiyonlar Ligi deneyimini yaşıyor. Genç kadrosuyla fark yaratmaya çalışan İngiliz ekibi, zorlu deplasmanda puan ya da puanlar arayacak.