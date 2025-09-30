Galatasaray Liverpool CANLI ŞİFRESİZ: Galatasaray Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonunun ikinci hafta heyecanı, Türk futbolunun dev kulübü Galatasaray ile İngiltere'nin efsanevi takımı Liverpool arasında yaşanacak mücadele ile devam ediyor. Futbolseverler için şimdiden büyük bir merak konusu olan bu karşılaşmayı kaçırmamak isteyenler, Galatasaray Liverpool maçı canlı şifresiz nasıl izlenir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Galatasaray Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray Liverpool maçı canlı şifresiz link haberimizde...

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray – Liverpool Şampiyonlar Ligi karşılaşması, 30 Eylül Salı günü oynanacak. RAMS Park'taki dev mücadele saat 22:00'de başlayacak ve Türkiye saatiyle tüm futbolseverler ekran başında olacak. Bu tarihi mücadele, Galatasaray'ın Avrupa sahnesindeki iddiasını göstermesi açısından da kritik öneme sahip.

Maç öncesinde her iki takımda da kadrolar netleşti ve sahaya güçlü bir 11 ile çıkmaları bekleniyor. Taraftarlar için bu tarih, futbol heyecanının doruk noktası anlamına geliyor.

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Heyecan dolu mücadele 30 Eylül Salı günü saat 22:00'de başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta mücadelesinde, Türk futbolunun temsilcisi Galatasaray ile İngiliz dev Liverpool arasındaki randevu, hem sahadaki taktiksel savaş hem de taraftarların ekran başında yaşayacağı coşku ile dikkat çekiyor.

Müsabakanın hakemi Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin olacak. Yardımcı hakemler Nicolas Danos ve Benjamin Pages, dördüncü hakem ise Jeremy Stinat olarak görev yapacak. Bu deneyimli hakem kadrosu, maçın adil ve profesyonel bir şekilde yönetileceğinin garantisini veriyor.

GALATASARAY LİVERPOOL HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray – Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı, Türkiye'de TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak naklen yayınlanacak. Kamu yayıncısı olan TRT sayesinde, tüm futbolseverler herhangi bir ücret ödemeden dev mücadeleyi izleyebilecek.

Ayrıca TRT'nin dijital platformu üzerinden de maçın canlı yayınını takip etmek mümkün olacak. Böylece ister televizyon başında, ister mobil cihazlardan taraftarlar Galatasaray'ın Liverpool karşısındaki mücadelesini anlık olarak takip edebilecek.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSUNDA KİMLER YER ALIYOR?

Galatasaray, Liverpool karşısına tam kadro çıkacak. Takımın yıldız oyuncularından Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'ndan sakat döndükten sonra Süper Lig'de Alanyaspor ile yapılan maçta son 5 dakikada süre alarak sahalara dönmüştü. Osimhen'in, Liverpool karşısında ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.

Öte yandan, Alanyaspor mücadelesinde devre arasında baygınlık geçiren Lucas Torreira da sağlığına kavuşarak bu kritik karşılaşmada sahada olacak. Galatasaray, taraftarlarının desteğiyle sahaya eksiksiz çıkacak ve Avrupa'da güçlü bir performans sergilemeyi hedefliyor.

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇINA DAİR ÖNEMLİ DETAYLAR

Tarih: 30 Eylül 2025, Salı

Saat: 22:00

Stadyum: RAMS Park

Hakem: Clement Turpin (Fransa)

Yayın Kanalı: TRT 1 (Şifresiz)

Galatasaray Kadrosu: Tam kadro, Osimhen ve Torreira hazır