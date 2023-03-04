Galatasaray lig maçı ne zaman, bugün yok mu, neden yok, yarın mı? GS lig maçı hangi gün oynanacak, bugün ve yarın GS'nin lig maçı var mı?

Süper Lig'in 24. hafta maçları başladı. Bugünkü Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin maçı olacak. GS'li taraftarlar, Galatasaray lig maçı ne zaman, bugün yok mu, neden yok? GS lig maçı hangi gün oynanacak, bugün ve yarın GS'nin lig maçı var mı? merak etti. İşte detaylar...

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Bu hafta Galatasaray'ın maçı yok mu, neden yok, ne zaman? Bu hafta GS'nin maçı var mı? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. İşte ayrıntılar...

GS LİG MAÇI NE ZAMAN 2023?

Galatasaray'ın bu hafta lig maçı olmayacak. Galatasaray bugün İstanbulspor ile hazırlık maçı yapacak.

GALATASARAY EN YAKIN LİG MAÇI HANGİ GÜN?

Galatasaray 11 Mart 2023 tarihinde Kasımpaşa ile lig maçı oynayacak. Bunun dışında normalde yarın oynanması beklenen Gaziantep-GS maçı ertelenmişti. Daha doğrusu Gaziantep FK ligden çekilme kararı aldığı için maç yarın oynanmayacak.