Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mecidiyeköy arazisine yapılacak olan rezidanslar hakkında açıklamada bulundu. "Projemizin adı Leo olacak." diyen Özbek, "Harcamalar yapıldıktan sonra Galatasaray'ın kasasına girecek minimum rakam 1 milyar TL'dir" ifadelerini kullandı. Daha sonra, Galatasaray Leo projesi nedir? sorusu merak edildi. Peki, Galatasaray Leo projesi nedir? Leo projesi getirisi ne kadar olacak?

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Mecidiyeköy arazisine yapılacak rezidansların tanıtımında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Sponsorluk anlaşmalarının önemine değinen Özbek, projeden kulübün kasasına girmesini bekledikleri miktarı da paylaştı. Konu hakkında Galatasaray Leo projesi nedir? Sorusu merak ediliyor ve Leo projesi getirisi ne kadar olacak? Sorusu araştırılıyor. Peki, Galatasaray Leo projesi nedir? Leo projesi getirisi ne kadar olacak?

GALATASARAY LEO PROJESİ NEDİR?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Bu rakamdan bahsediyoruz ama harcamalar da olacak. Rezidans haline gelmesinin harcamasını Galatasaray Spor Kulübü yapacak. Orada Sevgili Erden'in büyük katkısı var. Harcamalar yapıldıktan sonra Galatasaray'ın kasasına girecek minimum rakam 1 milyar TL'dir." dedi.