Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Lazio maçı hangi kanalda yayınlanıyor? GS hazırlık maçı ne zaman?

Galatasaray ile Lazio hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçlardan biri olan Galatasaray - Lazio maçının ne zaman olduğu merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Lazio hangi kanalda? Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanıyor? İşte maç hakkındaki detaylar...