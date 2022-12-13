Galatasaray - Lazio maç özeti izle! (VİDEO) Galatasaray Lazio maçı özeti izle! Galatasaray - Lazio maçı kaç kaç bitti?
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Galatasaray, Lazio ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kaybetti. Maçın ardından özet görüntülerini izlemek isteyen futbolseverler Galatasaray - Lazio maç özeti izle! Galatasaray Lazio maçı özeti izle! Galatasaray - Lazio maçı kaç kaç bitti? Araştırmaları yapıyor.
Galatasaray - Lazio maç özeti izle! Galatasaray, Lazio ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kaybetti. Maçın ardından özet görüntülerini izlemek isteyen futbolseverler Galatasaray - Lazio maç özeti izle! Galatasaray Lazio maçı özeti izle! Galatasaray - Lazio maçı kaç kaç bitti? Araştırmaları yapıyor. İşte, GS Lazio maç özeti!
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Galatasaray - Lazio maçı Spor Smart'ta canlı olarak yayınlandı.
Galatasaray - Lazio maçı bu akşam (13.12.2022) oynandı.
Galatasaray - Lazio maçı saat 18.00'de başladı.
Galatasaray - Lazio maçı Antalya'da, Antalya Stadyumu'nda oynandı.