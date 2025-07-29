Galatasaray Lazio maç biletleri! Galatasaray S.S. Lazio maç biletleri satışa çıktı mı?

Galatasaray Lazio maç biletleri için satış süreci kademeli olarak başladı. GSPlus Premium üyeleri için erken erişim sağlanırken, genel satış tarihi de duyuruldu. Galatasaray Lazio maç biletleri nereden alınır, bilet fiyatları ne kadar gibi sorular da gündemdeki yerini koruyor. Peki, Galatasaray S.S. Lazio maç biletleri satışa çıktı mı? İşte detaylar...

GALATASARAY LAZIO MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

29 Temmuz Salı günü saat 14.00'te sadece passolig kartı veya passo.com üyelerine satış yapılacaktır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Bir taraftar pasoligi olan TCK No girerek 5 (beş) bilet alma hakkına sahip olacaktır. Her taraftarın passolig kartı olması zorunludur.

Passolig kartı olmayan taraftarlarımız passolig.com.tr adresinden başvuru yaptıktan sonra bilet satın alabilirler.

0-6 yaş ücretsizdir.

E-Bilet uygulamasının zorunlu olduğu ve hem elektronik bilet hem de kağıt biletle giriş yapılan müsabakalarda başkası adına düzenlenmiş elektronik kart ile müsabakaya giren ve kartını başkasına kullandıran kişiler hakkında 6222 sayılı kanunun 15. Maddesi hükümleri çerçevesinde cezai işlem yapılmakta ve bu kişiler hakkında ayrıca seyirden men cezası uygulanmaktadır. Bu sebepten ötürü taraftarlarımızın herhangi bir cezaya maruz kalmamaları için başkasına ait elektronik kart (PassoLig) ile müsabakalara girmemeleri ve kendi elektronik kartlarını başkalarına kullandırmamaları gerekmektedir.

6222 Sayılı kanuna göre ilgili federasyon, spor kulüpleri ve yetkili diğer kişiler tarafından uygun görülen yerler ve görevliler dışında bilet satışı yapılamaz. Bu sebeple taraftarlarımıza kanun uyarınca yetkili kılınmamış kişi ve kurumlardan bilet satın almamaları gerektiği ve bu yolla bilet satışının yasal olmadığı bu şekilde bilet satanlar hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis ve yüz günden iki bin güne kadar adli para cezası almaları ve değerinin üstünde bilet satanların da bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz eli günden beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılabilirler.