Galatasaray, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü yenerek Süper Lig'de 23. şampiyonluğuna ulaştı. Şampiyonluk sonrası oynayacağı ilk iç saha maçı Fenerbahçe derbisine denk gelen sarı-kırmızılılar, TFF'ye kupa başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Arama motorlarında ise Galatasaray kutlama ne zaman? Galatasaray kupa töreni ne zaman? Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, nerede? soruları araştırlıyor.

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Galatasaray kutlama ne zaman? sorusu merak ediliyor. Galatasaray, Süper Lig şampiyonluğunu oynadığı Ankaragücü karşılaşmasını kazanmasıyla beraber ilan etti. Taraftarları sevindiren şampiyonluğun ardından ise Galatasaray kupa töreninin ne zaman olacağı araştırıldı. Peki, Galatasaray kutlama ne zaman? Galatasaray kupa töreni ne zaman? Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, nerede?

GALATASRAY KUTLAMA NE ZAMAN?

Süper Lig'de şampiyonluğunu bitime 2 hafta kala ilan eden Galatasaray, 4 Haziran'da Nef Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe derbisine kupanın getirilmesi için TFF'ye başvuruda bulunmuştu. Galatasaray, şampiyonluk kupasını Fenerbahçe derbisinin bitimiyle beraber Galatasaray kendi sahasında kaldıracak.