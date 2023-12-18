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Galatasaray kura çekimi saat kaçta? Galatasaray rakibi ne zaman belli olacak?

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Kura çekiminin saati ve Galatasaray'ın rakibinin ne zaman belli olacağı merak konusu oldu. Futbol severler, kura çekimi saatini ve Galatasaray'ın rakibinin ne zaman açıklanacağını bekliyor. Peki, Galatasaray kura çekimi saat kaçta? Galatasaray rakibi ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'ın rakibi kim olacak heyecanla bekleniyor. Galatasaray kura çekimi ne zaman sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Arama motorlarında Galatasaray kura çekimi saat kaçta sorgulatılıyor. Peki, Galatasaray kura çekimi saat kaçta? Galatasaray rakibi ne zaman belli olacak? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'ın son 32 turundaki rakibi, belli oluyor. Bugün saat 15:00'te çekilecek kura çekimi, TV 8.5 ve UEFA'nın resmi sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY MUHTEMEL RAKİPLERİ

Şampiyonlar Ligi'nden elenen ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray'ın son 32 turundaki rakibi İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek kura ile belli olacak. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri şöyle;

  • -Freiburg (Almanya)
  • -Marsilya (Fransa)
  • -Rennes (Fransa)
  • -Toulouse (Fransa)
  • -Karabağ (Azerbaycan)
  • -Roma (İtalya)
  • -Sparta Prag (Çekya)
  • -Sporting Lizbon (Portekiz)
Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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