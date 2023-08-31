Galatasaray kura çekimi CANLI İZLE! Galatasaray UCL kura çekimi şifresiz veren kanallar listesi!
Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray'ın tüm rakipleri belli oldu. Bu akşam gerçekleştirilecek kura çekiminde 4. torbada yer alacak temsilcimizi, dünya devleri bekliyor. Peki, Galatasaray kura çekimi şifresiz veren kanallar listesi var mı? Galatasaray UCL kura çekimi CANLI İZLE!
Play-off turunda Molde'yi eleyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grup etabına kaldı. 32 takımın yer alacağı kura çekimine temsilcimiz 4. torbadan girecek. Galatasaray kura çekimi CANLI İZLE! Galatasaray UCL kura çekimi şifresiz veren kanallar listesi!
GALATASARAY GRUP MAÇLARI NE ZAMAN?
Dörder takımın 8 grupta mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar 19/20 Eylül tarihlerinde oynanacak. Devler Ligi'nde kura çekimi bu akşam gerçekleştirilecek.
İşte Şampiyonlar Ligi'nde torbalar:
1.Torba : Manchester City, Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Benfica, Feyenoord
2.Torba : Real Madrid, Manchester United, Inter, Dortmund, Atletico Madrid, Leipzig, Porto, Arsenal
3. Torba : Shakhtar Donetsk, Salzburg, PSV, Milan, Braga, Lazio, Kızılyıldız, Kopenhag
4. Torba : Galatasaray, Real Sociedad, Young-Boys, Celtic, Newcastle United, Union Berlin, Antwerp, Lens
GALATASARAY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME LİNKİ
Galatasaray UCL kura çekimi UEFA TV, TV 8,5 ve EXXEN'den yayınlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi - Kura Çekimi etkinliği/program, saat 19.00'dabaşlayacak.