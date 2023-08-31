Galatasaray Kura çekimi bugün mü, yarın mı, ne zaman?

Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray'ın tüm rakipleri belli oldu. Bu akşam gerçekleştirilecek kura çekiminde 4. torbada yer alacak temsilcimizi, dünya devleri bekliyor. Peki, Galatasaray Kura çekimi bugün mü, yarın mı?