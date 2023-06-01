Galatasaray, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü yenerek Süper Lig'de 23. şampiyonluğuna ulaştı. Şampiyonluk sonrası oynayacağı ilk iç saha maçı Fenerbahçe derbisine denk gelen sarı-kırmızılılar, TFF'ye kupa başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Arama motorlarında ise Galatasaray kupa töreni ne zaman? Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, nerede? Galatasaray kupayı nerede, ne zaman kaldıracak? soruları araştırlıyor.

Galatasaray kupa töreni ne zaman? sorusu merak ediliyor. Galatasaray, Süper Lig şampiyonluğunu oynadığı Ankaragücü karşılaşmasını kazanmasıyla beraber ilan etti. Taraftarları sevindiren şampiyonluğun ardından ise Galatasaray kupa töreninin ne zaman olacağı araştırıldı. Peki, Galatasaray kupa töreni ne zaman? Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, nerede? Galatasaray kupayı nerede, ne zaman kaldıracak?

GALATASRAY KUPA TÖRENİ NE ZAMAN?

Süper Lig'de şampiyonluğunu bitime 2 hafta kala ilan eden Galatasaray, 4 Haziran'da Nef Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe derbisine kupanın getirilmesi için TFF'ye başvuruda bulunacak. Sarı-kırmızılıların talebi kabul görürse Galatasaray, tüm sezon şampiyonluk için yarıştığı ezeli rakibi ile oynadığı maçın ardından kupayı kaldıracak.

Ajansspor'un haberine göre, Galatasaray, 4 Haziran'da Nef Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe derbisine kupanın getirilmesi için TFF'ye başvuruda bulunacak.

"TFF'YE BAŞVURUDA BULUNACAĞIZ"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, "Şampiyonluk kupasının Fenerbahçe maçına gelmesi için TFF'ye başvuruda bulunacağız. Talimatlarda şampiyonluğu kesinleşmiş takımın ilk iç saha maçına şampiyonluk kupası gelebilir diyor." ifadelerini kullandı.