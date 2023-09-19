Galatasaray - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Kopenhag hangi kanalda, şifresiz mi?
UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Galatasaray - Kopenhag karşı karşıya geliyor. Galatasaray - Kopenhag hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Kopenhag şifresiz mi? soruları gündeme geliyor. Peki, Galatasaray - Kopenhag hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Kopenhag şifresiz mi?
Galatasaray - Kopenhag maçı ne zaman olacağı merak ediliyor. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Galatasaray - Kopenhag maçı şifresiz mi ve Galatasaray - Kopenhag maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Galatasaray - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Kopenhag hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Galatasaray ile Kopenhag arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Exxen, CBC Sport kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Galatasaray-Kopenhag Maçı, 20 Eylül Çarşamba günü oynanacak.
Galatasaray-Kopenhag Maçı, saat 19:45 başlayacak.
Galatasaray ve Kopenhag, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.