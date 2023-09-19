UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Galatasaray - Kopenhag karşı karşıya geliyor. Galatasaray - Kopenhag hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Kopenhag şifresiz mi? soruları gündeme geliyor. Peki, Galatasaray - Kopenhag hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Kopenhag şifresiz mi?

Galatasaray - Kopenhag maçı ne zaman olacağı merak ediliyor. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Galatasaray - Kopenhag maçı şifresiz mi ve Galatasaray - Kopenhag maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Galatasaray - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Kopenhag hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

20-09-2023 GALATASARAY VS KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Galatasaray ile Kopenhag arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Exxen, CBC Sport kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

GALATASARAY-KOPENHAG MAÇI EXXEN CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

GALATASARAY-KOPENHAG MAÇI CBC SPORT CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GALATASARAY-KOPENHAG MAÇI HANGİ GÜN?

Galatasaray-Kopenhag Maçı, 20 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

GALATASARAY-KOPENHAG MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Kopenhag Maçı, saat 19:45 başlayacak.

GALATASARAY-KOPENHAG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ve Kopenhag, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.