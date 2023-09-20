Galatasaray - Kopenhag maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Galatasaray - Kopenhag maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı!

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın önemli mücadelelerinden Galatasaray - Kopenhag maçı oynanıyor. Galatasaray - Kopenhag maçı kaç kaç merak ediliyor. Galatasaray - Kopenhag canlı maç anlatımı ve Galatasaray - Kopenhag maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Galatasaray - Kopenhag maçı kaç kaç? Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Galatasaray - Kopenhag maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar...

Galatasaray - Kopenhag maçı kaç kaç? Şampiyonlar Ligi'nde haftanın önemli mücadelelerinden Galatasaray - Kopenhag maçı oynanıyor. Galatasaray - Kopenhag maçı kaç kaç merak ediliyor. Galatasaray - Kopenhag canlı maç anlatımı ve Galatasaray - Kopenhag maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Galatasaray - Kopenhag maçı kaç kaç? Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Galatasaray - Kopenhag maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY - KOPENHAG MAÇI KAÇ KAÇ?

Galatasaray - Kopenhag maçı 1-0'lık Kopenhag üstünlüğü ile devam ediyor.

GALATASARAY - KOPENHAG MAÇI CANLI YAYIN

Galatasaray - Kopenhag maçını EXXEN'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Galatasaray - Kopenhag maçını EXXEN'den canlı olarak izleyebilmeniz için EXXEN kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

GALATASARAY - KOPENHAG MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Kopenhag maçı saat 19.45'te başlayacak.

GALATASARAY - KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray - Kopenhag maçı bu akşam saat 19.45'te oynanacak.

GALATASARAY - KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Kopenhag maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY - KOPENHAG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray - Kopenhag maçı İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.