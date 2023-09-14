Galatasaray'ın maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merakla bekleniyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Peki, GALATASARAY KOPENHAG maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı CANLI izle! İşte detaylar…

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray, Kopenhag ile karşılaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, Galatasaray'ın Kopenhag ile oynayacağı maç ile başlıyor. Galatasaray, Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'ın bulunduğu A grubunda galibiyetle başlangıç yapmayı hedefliyor. Peki, GALATASARAY KOPENHAG maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı CANLI izle! İşte detaylar…

GALATASARAY KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Galatasaray, A grubunun ilk maçında Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele 20 Eylül Çarşamba günü saat 19:45'te Exxen platformunda canlı olarak yayınlanacak.

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