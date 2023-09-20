Galatasaray - Kopenhag maç özeti! (VİDEO) Galatasaray - Kopenhag maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray - Kopenhag maçını kaçıran futbolseverler Galatasaray maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Galatasaray - Kopenhag maç özeti! Galatasaray - Kopenhag maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Galatasaray - Kopenhag maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Galatasaray - Kopenhag maç özeti!