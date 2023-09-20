Galatasaray Kopenhag maç kadrosu 11'leri! GS Kopenhag maçı 11'i belli oldu mu, açıklandı mı?
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında Galatasaray, sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile kozlarını paylaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmada 11'ler belli oldu. Peki, Galatasaray Kopenhag maç kadrosu 11'i açıklandı mı merak ediliyordu. İşte, Galatasaray Kopenhag maçı 11'leri!
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında Galatasaray, sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile kozlarını paylaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmada 11'ler belli oldu. Peki, Galatasaray Kopenhag maç kadrosu 11'i açıklandı mı merak ediliyordu. İşte, Galatasaray Kopenhag maçı 11'leri haberimizde!
Galatasaray; Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.
Kopenhag; Grabara, Diks, Vavro, Diogo Gonçalves, Elyounoussi, J. Larsson, Lerager, Jelert, Meling, Achouri, Falk
A Grubu'nda Almanya'nın Bayern Münih, İngiltere'nin Manchester United ve Danimarka'nın Kopengah takımlarıyla mücadele edecek Galatasaray, "Devler Ligi"ndeki ilk maçına çıkacak. Sarı kırmızılılar ilk hafta maçında taraftarı önünde Kopenhag'ı ağırlayacak.
Danimarka Süper Ligi'nde geçen sezon ipi önde göğüsleyen Kopenhag da Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan girdi. Sırasıyla İzlanda'nın Breidablik, Çekya'nın Sparta Prag ve Polonya'nın Rakow takımlarını eleyen başkent temsilcisi, gruplara kaldı.
Galatasaray'da sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Tek eksik UEFA kadrosuna ismi yazılmayan Halil Dervişoğlu.
Kopenhag'da Cornelius, Boilesen ve Khocholava Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.