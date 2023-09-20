Galatasaray Kopenhag maç kadrosu 11'leri! GS Kopenhag maçı 11'i belli oldu mu, açıklandı mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında Galatasaray, sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile kozlarını paylaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmada 11'ler belli oldu. Peki, Galatasaray Kopenhag maç kadrosu 11'i açıklandı mı merak ediliyordu. İşte, Galatasaray Kopenhag maçı 11'leri!