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Galatasaray-Konyaspor maçında muhtemel 11'ler! Galatasaray-Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray-Konyaspor maçında muhtemel 11'ler! Galatasaray-Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta mücadelelerinde Galatasaray ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Grup aşamasındaki son maçına çıkacak olan Galatasaray, 4 puanla ikinci sırada yer alırken, C Grubu'nun zirvesinde Konyaspor bulunuyor. Peki, Galatasaray - Konyaspor muhtemel 11'leri kimler? Galatasaray-Konyaspor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, detaylar…

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor ve 3. hafta karşılaşmalarında Galatasaray, Konyaspor ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Grup aşamasının son maçında sahaya çıkacak olan Galatasaray, şu ana kadar topladığı 4 puanla puan tablosunda ikinci sırada yer alıyor. Rakibi Konyaspor ise grup liderliğini taşıyor. Galatasaray'ın tur atlamak için sahadan galibiyetle ayrılması gereken bu kritik maç futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Peki, Galatasaray - Konyaspor maçı muhtemel 11'ler kim? Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray - Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, merak edilen detaylar…

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER!

Galatasaray: Kaan, Günay, Cuesta, Metehan, Jelert, Eyüp, Berkan, Yunus, Mertens, Barış Alper, Ahmed.

Konyaspor: Deniz, Oğulcan, Adik, Uğurcan, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Aleksic, Pedrinho, Yusuf, Kramer.

Galatasaray-Konyaspor maçında muhtemel 11'ler! Galatasaray-Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?Galatasaray-Konyaspor muhtemel 11'ler

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki üçüncü maçında 27 Şubat Perşembe günü kendi sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak. RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak olan bu karşılaşmayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Galatasaray ile Konyaspor arasında oynanacak olan bu kritik maç, ATV üzerinden canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Galatasaray-Konyaspor maçında muhtemel 11'ler! Galatasaray-Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?Galatasaray-Konyaspor maçı

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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