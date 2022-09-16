Galatasaray-Konyaspor maçı saat kaçta? Galatasaray-Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda? GS maçı ne zaman?
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Galatasaray-Konyaspor maçı saat kaçta? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Süper Lig'de heyecan Galatasaray-Konya maçıyla devam ediyor. Galatasaray ile Konya'nın karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde futbolseverler maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Galatasaray-Konyaspor maçı saat kaçta? Galatasaray-Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda? GS maçı ne zaman?
Süper Lig'de rekabet Galatasaray- Konyaspor mücadelesiyle kaldığı yerden devam ediyor. Sporseverlerin yoğun ilgi duyduğu mücadele ile ilgili internette en çok Galatasaray- Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray- Konyaspor maçı saat kaçta? Galatasaray- Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda? GS maçı ne zaman? Galatasaray -Konya maçı hakemi kim? Galatasaray- Konyaspor maçı VAR hakemi kim? Galatasaray- Konyaspor maçı muhtemel 11'ler! Gibi konu ve soruların yanıtları araştırılıyor. Galatasaray- Konyaspor maçı ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Galatasaray- Konyaspor arasında NEF stadyumunda oynanacak mücadele 16 Eylül Cuma günü beİN Sport 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Galatasaray- Konyaspor arasındaki mücadele 16 Eylül Cuma günü saat 20:00'de başlayacak.
GALATASARAY-KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE!
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdulkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Mertens, Yunus, Kerem, Gomis.
Konyaspor : Sehic, Adil Demirbağ, Guilherme, Calvo, Ahmet Oğuz, Soner, Hadziahmetovıc, Endri, Bytyqi, Muhammet, Muric.Galatasaray ile Konyaspor arasında oynanacak müsabakayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Hakan Yemişken yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Neslihan Muratdağı olacak.