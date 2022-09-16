Galatasaray-Konyaspor maçı saat kaçta? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Süper Lig'de heyecan Galatasaray-Konya maçıyla devam ediyor. Galatasaray ile Konya'nın karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde futbolseverler maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Galatasaray-Konyaspor maçı saat kaçta? Galatasaray-Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda? GS maçı ne zaman?

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GALATASARAY-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Galatasaray- Konyaspor arasında NEF stadyumunda oynanacak mücadele 16 Eylül Cuma günü beİN Sport 1'den canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY-KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray- Konyaspor arasındaki mücadele 16 Eylül Cuma günü saat 20:00'de başlayacak.

GALATASARAY-KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE!

GALATASARAY-KONYASPOR MUHTEMEL 11'LER!

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdulkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Mertens, Yunus, Kerem, Gomis.

Konyaspor : Sehic, Adil Demirbağ, Guilherme, Calvo, Ahmet Oğuz, Soner, Hadziahmetovıc, Endri, Bytyqi, Muhammet, Muric.