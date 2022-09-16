Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Konyaspor maçı şifresiz mi?
Gündem Haberleri
Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Galatasaray - Konyaspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Galatasaray - Konyaspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman?
Spor Toto Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Galatasaray - Konyaspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Galatasaray - Konyaspor maçı şifresiz mi? Galatasaray - Konyaspor maçı hakemi kim? Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Konyaspor maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Galatasaray ile Konyaspor arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.
Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Galatasaray-Konyaspor Maçı, 16 Eylül Cuma günü oynanacak.
Galatasaray-Konyaspor Maçı, saat 20:00 başlayacak.
Galatasaray ve Konyaspor, karşı karşıya geleceği Spor Toto Süper Lig maçı, İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynanacak.