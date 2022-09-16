Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Konyaspor maçı şifresiz mi?

Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Galatasaray - Konyaspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Galatasaray - Konyaspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman?