GALATASARAY – KONYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ: Galatasaray - Konyaspor maçı ilk yarı mı, ikinci yarı mı? Galatasaray – Konyaspor kaç gol oldu?

Galatasaray - Konyaspor maçı kaç kaç? Araştırması, düdüğün çalmasının ardından birçok taraftar tarafından internet üzerinde araştırılmaya başlandı. Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galaytasaray sahasında Konyaspor ile kozlarını paylaşıyor. RAMS Park'ta oynanan maç, saat 19.00'da başladı. Galatasaray - Konyaspor maçı kaç kaç? Sorusu bu nedenle sorgulatılıyor. Peki, Galatasaray - Konyaspor maçı ilk yarı mı, ikinci yarı mı? Galatasaray – Konyaspor kaç gol oldu?

GALATASARAY – KONYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Galatasaray - Konyaspor maçı henüz ilk yarısında ve mücadelede golsüz eşitlik var. Buna göre Galatasaray – Konyaspor maçı 0-0 olarak devam etmekte. Ligin geride kalan bölümünde 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 44 puan topladı. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor.

TÜMOSAN Konyaspor ise ligde çıktığı maçların 4'ünü kazanırken, 6'sında berabere kaldı ve 7'sini kaybetti. Konya ekibi, topladığı 18 puanla haftaya 16. sırada başladı.

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI İLK 11'LER

Galatasaray; Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Barış, Ndombele, Kerem Demirbay, Zaha, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu.

Konyaspor; Deniz Ertaş, Uğurcan, Calvo, Adil, Guilherme, Soner, Oğulcan, Prip, Cicaldau, Moreno, N. Oliveira.

GALATASARAY – KONYASPOR MAÇI CANLI ANLATIM

9' Kalabalık gelen Galatasaray'da Ndombele'nin ceza yayı üzerinden şut denemesi savunmadan sekti. Dönen topu alan Kerem Demirbay'un vuruşu savunmadan kornere gitti.

8' Galatasaray kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

7' Abdülkerim Bardakcı'nın sol kanada uzun pası kaleci Deniz Ertaş'ta kaldı.

5' Bu dakikalarda iki takım içinde faul düdükleri sık sık çalıyor.

4' Adil Demirbağ'ın gelişigüzel yolladığı top Muslera'ya kadar gitti.

1' Maç başladı...