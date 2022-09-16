Galatasaray-Konyaspor maçı kaç kaç? Galatasaray-Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray-Konyaspor maç özeti!
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Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Galatasaray-Konyaspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Galatasaray-Konyaspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Galatasaray-Konyaspor maçı ne zaman? Galatasaray-Konyaspor maçı kaç kaç?
Spor Toto Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Galatasaray- Konyaspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Galatasaray- Konyaspor maçı şifresiz mi? Galatasaray- Konyaspor maçı hakemi kim? Galatasaray- Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Galatasaray- Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray- Konyaspor maçı kaç kaç? Detaylar haberimizdedir…
GALATASARAY-KONYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ?
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor'u ağırlıyor. Saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Abdülkadir Bitigen yönetiyor. Mücadele golsüz eşitlikle devam ediyor...
Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında NEF Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar taraftarı önünde oynayacağı maçta, ligde henüz kalesinde gol görmeyen Konyaspor'u devirmeyi hedefliyor.
CANLI ANLATIM
İKİNCİ YARI
Dakika 88: Saha bir anda karıştı. Konyasporlu Sehic, Torreira'ya yaptığı hareket sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Dakika 82: Galatasaray Mauro Icardi'nin golüyle 2-1 öne geçti.
Dakika 76: Galatasaray'da Yusuf Demir, sağdan ceza sahasına girdi ve bekletmeden pasını Torreira'ya attı. Uruguaylı oyuncu ceza sahası içinde yerde kaldı ama hakem oralı olmadı.
Dakika 64: Konyaspor'da Amir Hadziahmetovic, ceza sahası dışından şansını denedi. Top farklı şekilde auta gitti.
Dakika 54: Soldan kullanılan köşe vuruşunda Muhammet Demir kafayı vurdu. Top kaleci Muslera'da kaldı.
Dakika 50: Mertens'in kullandığı serbest vuruş barajdan döndü.
Dakika 47: Galatasaray'da Torreira, yay üzerindeki Mertens'i düşündü ama Mertens Konyaspor savunmasını geçemedi.
İLK YARI
Dakika 44: Sağdan ceza sahasına gönderilen topta Soner Dikmen gelişine iyi vurdu. Muslera net gol şansına izin vermedi.
Dakika 27: Sergio Oliveira'nın kaptırdığı topta Endri Cekici'nin ceza sahası dışından vuruşu üst direkten oyun alanına geri geldi.
Dakika 23: Emin hatasıyla karşı karşıya kalan Muhammet Demir solundaki Amir Hadziahmetovic'e bıraktı. Onun vuruşu üst direkten geri geldi.
Dakika 20: Sergio Oliveira'nın ortasını ceza sahası içinde Francisco Calvo uzaklaştırdı.
Dakika 17: Endri Cekici, savunma arkasına atılan topta Muhammet'i topla buluşturmak istedi ama top hızlı, aut.
Dakika 15: Konyaspor Endri Cekici'nin golüyle beraberliği yakaladı.
Dakika 1: Galatasaray Sergio Oliveira'nın golüyle 1-0 öne geçti.