Galatasaray-Konyaspor maçı kaç kaç? Galatasaray-Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray-Konyaspor maç özeti!

Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Galatasaray-Konyaspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Galatasaray-Konyaspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Galatasaray-Konyaspor maçı ne zaman? Galatasaray-Konyaspor maçı kaç kaç?