Galatasaray Konyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Galatasaray Konyaspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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GALATASARAY KONYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Galatasaray Konyaspor maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor. Maçta ilk yarı oynanıyor.

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray Konyaspor maçını ATV'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Konyaspor maçı bu akşam saat 19.00 itibariyle başlayacak.

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray Konyaspor maçı İstanbul'da, Rams park Stadyumu'nda oynanacak.