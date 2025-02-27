Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı

Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli
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Galatasaray Konyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Galatasaray Konyaspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Galatasaray Konyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Galatasaray Konyaspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
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Galatasaray Konyaspor ZTK maçı kaç kaç? Galatasaray Konyaspor kaç kaç, dakika kaç merak ediliyor. Galatasaray Konyaspor canlı maç anlatımı ve Galatasaray Konyaspor kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar...

Galatasaray Konyaspor kaç kaç? Galatasaray Konyaspor canlı maç anlatımı ve Galatasaray Konyaspor kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Galatasaray Konyaspor maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor. Maçta ilk yarı oynanıyor.

Galatasaray Konyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Galatasaray Konyaspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray Konyaspor maçını ATV'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Konyaspor maçı bu akşam saat 19.00 itibariyle başlayacak.

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray Konyaspor maçı İstanbul'da, Rams park Stadyumu'nda oynanacak.

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