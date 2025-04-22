Konyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Konyaspor Galatasaray maçı CANLI nasıl izlenir? Muhtemel 11'ler!

Konyaspor Galatasaray maçı, kupa finaline giden yolda büyük bir önem taşıyor. Taraftarlar, Konyaspor-Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta sorusunun cevabını öğrenerek ekran başına kilitlenmeye hazırlanıyor. Konyaspor Galatasaray maçı canlı nasıl izlenir sorusunun yanıtı da netleşti. İşte Konyaspor-Galatasaray maçı yayın bilgileri ve canlı izleme detayları...

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Futbolseverlerin merakla beklediği bu mücadele, 22 Nisan 2025 Salı günü saat 20:30'da başlayacak.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

ATV kanalından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Deniz, Uğurcan, Bazoer, Adil, Ndao, Oğulcan, Jevtovic, Yasir, Pedrinho, Yusuf, Kramer

Galatasaray: Günay, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Yunus, Ahmed, Osimhen

GALATASARAY'DA 4 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu farklı nedenlerden dolayı yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan ve Elias Jelert'in yanı sıra çeyrek finaldeki Fenerbahçe derbisinden sonra birer maç ceza alan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay da Konyaspor'a karşı sahaya çıkamayacak.

BU SEZON 4. RANDEVU

İki takım bu sezon 4. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım, Trendyol Süper Lig'de 2 kez karşılaştığı rakibini deplasmanda 2-1, sahasında ise 1-0 mağlup etti. Türkiye Kupası grup aşamasındaki müsabaka ise 0-0 eşitlikle sona erdi.