Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt

Erken seçim iddiaları sonrası Bahçeli'den beklenen açıklama geldi
Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor! İşte öngörülen rakamlar

Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor
Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor! Primlerin 3'te birini devlet ödeyecek

Detaylar belli oldu! Milyonlarca ev kadınına emeklilik hakkı geliyor
Vatikan, Papa Francis'in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı

Vatikan paylaştı! İşte Papa Francıs'in açık tabuttaki fotoğrafı

Konyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Konyaspor Galatasaray maçı CANLI nasıl izlenir? Muhtemel 11'ler!

Konyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Konyaspor Galatasaray maçı CANLI nasıl izlenir? Muhtemel 11'ler!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta sorusu futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde karşı karşıya gelecek olan Galatasaray ve Konyaspor, büyük bir heyecana sahne olacak. Peki, Konyaspor-Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Konyaspor Galatasaray maçı canlı nasıl izlenir?

Konyaspor Galatasaray maçı, kupa finaline giden yolda büyük bir önem taşıyor. Taraftarlar, Konyaspor-Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta sorusunun cevabını öğrenerek ekran başına kilitlenmeye hazırlanıyor. Konyaspor Galatasaray maçı canlı nasıl izlenir sorusunun yanıtı da netleşti. İşte Konyaspor-Galatasaray maçı yayın bilgileri ve canlı izleme detayları...

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Futbolseverlerin merakla beklediği bu mücadele, 22 Nisan 2025 Salı günü saat 20:30'da başlayacak.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

ATV kanalından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Galatasaray Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray Konyaspor maçı CANLI nasıl izlenir

MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Deniz, Uğurcan, Bazoer, Adil, Ndao, Oğulcan, Jevtovic, Yasir, Pedrinho, Yusuf, Kramer

Galatasaray: Günay, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Yunus, Ahmed, Osimhen

Galatasaray Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray Konyaspor maçı CANLI nasıl izlenir

GALATASARAY'DA 4 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu farklı nedenlerden dolayı yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan ve Elias Jelert'in yanı sıra çeyrek finaldeki Fenerbahçe derbisinden sonra birer maç ceza alan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay da Konyaspor'a karşı sahaya çıkamayacak.

Galatasaray Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray Konyaspor maçı CANLI nasıl izlenir

BU SEZON 4. RANDEVU

İki takım bu sezon 4. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım, Trendyol Süper Lig'de 2 kez karşılaştığı rakibini deplasmanda 2-1, sahasında ise 1-0 mağlup etti. Türkiye Kupası grup aşamasındaki müsabaka ise 0-0 eşitlikle sona erdi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.