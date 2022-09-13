Galatasaray-Konyaspor maçı bileti bitti mi? Galatasaray'ın Konyaspor ile karşı karşıya geleceği mücadeleye taraftarın ilgisi büyük. Bu zorlu mücadele öncesi biletlerin tükenip, tükenmediği taraftarın en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Galatasaray-Konyaspor maçı bileti bitti mi? Galatasaray-Konyaspor bilet transferi nasıl yapılır?

Transfer dönemine damga vuran Aslan sahaya gövde gösterisi için çıkıyor. Toreira, Mata, Mertens, Icardi, Seferoviç gibi yıldız isimler ile anlaşan sarı kırmızılılar evinde zorlu ekip Konyaspor ile karşılaşacak. Taraftarın yoğun ilgi gösterdiği maçın biletlerinin tükenip, tükenmediği araştırılıyor. Futbolseverler konuya ilişkin internette en çok Galatasaray-Konyaspor maçı bileti bitti mi? Galatasaray-Konyaspor bilet transferi nasıl yapılır? sorularını araştırıyor. İşte detaylar



GALATASARAY-KONYASPOR MAÇI BİLETİ BİTTİ Mİ?

GALATASARAY-KONYASPOR BİLET TRANSFERİ NASIL YAPILIR?

Biletinizi transfer etmek için:

www.passo.com.tr'ye veya Passo Mobil Uygulaması'na "Üye girişi" yapın.

Profilinizi görüntüleyin ve "Biletlerim" sekmesini açın.

Transfer etmek istediğiniz maçın karşısındaki "TC Kimlik No" kutucuğuna maç biletinizi transfer edeceğiniz kişinin TC Kimlik numarasını "yazın ve "Tanımla" butonuna basın.

"Bilet Transferi" başlığı altında transfer edilen kişinin TC Kimlik numarasını görüyorsanız bilet o kişiye transfer edilmiş demektir.

Transfer işleminin başarılı olması için transfer edilecek kişinin geçerli bir Passolig Kartının olması, aynı ya da izin verilen kart türüne sahip olması ve transferi yapılacak maçın biletine sahip olmaması gerekmektedir.

Kombinenizi transfer etmek için:

www.passo.com.tr'ye veya Passo Mobil Uygulaması'na"Üye girişi" yapın.

Profilinizi görüntüleyin ve "Kombinelerim" sekmesine tıklayın.

"Kombine Transferi" sekmesine tıklayın.

Kombinenizi ve transfer etmek istediğiniz maçı seçin.

Transfer edilecek kişinin TC Kimlik numarasını "TC Kimlik No" kutucuğuna yazın ve "Tanımla" butonunu tıklayın.

"Bilet Transferi" başlığı altında transfer edilen kişinin TC Kimlik numarasını görüyorsanız ilgili maça ait hakkınız o kişiye transfer edilmiş demektir.

